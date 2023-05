Suspeito de papel importante no genocídio no Ruanda fica em prisão preventiva na África do Sul

Fulgence Kayishema, suspeito de ter desempenhado um papel importante no genocídio no Ruanda e detido esta semana na África do Sul, após 22 anos de fuga, foi colocado esta sexta-feira em prisão preventiva enquanto aguarda a extradição.

Kayishema, 62 anos, que até à sua detenção, na quarta-feira, era um dos últimos quatro fugitivos procurados pelo seu papel no genocídio de 800.000 ruandeses, na sua maioria tutsis, por extremistas hutus, apresentou-se impassível no banco dos réus, segurando um livro de orações.

O homem, corpulento, calvo e de óculos finos e ladeado por agentes armados com coletes à prova de bala, admitiu que era ele um dos procurados pela justiça internacional. Mestre em assumir identidades falsas, segundo os investigadores, usava recentemente o nome de Donatien Nibashumba.