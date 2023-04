Talibãs pedem diálogo na crise do Sudão

O governo talibã pediu este domingo o fim dos confrontos que eclodiram no sábado entre as Forças Armadas e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) no Sudão, e a resolução dos problemas internos por via do diálogo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão pediu às partes envolvidas que ponham fim à violência no Sudão, uma vez que "no momento inicial, os confrontos parecem pequenas faíscas, mas depois levam a crises que fogem do controle", afirmou em comunicado.

O porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, por seu lado, manifestou a sua "profunda tristeza pelos incidentes ocorridos no irmão país muçulmano", e aconselhou o país africano a cessar de imediato os confrontos, que podem ser resolvidos "através de consultas e diálogo político".