TAP prepara voos de repatriamento para Praia e Luanda na sexta-feira

A companhia aérea portuguesa TAP está a preparar dois voos de repatriamento de portugueses na sexta-feira, um para a Cidade da Praia, em Cabo Verde, e outro para Luanda, em Angola, anunciou esta quinta-feira a transportadora.

"A Companhia aérea portuguesa, em estreita colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), solicitou ao Governo de Angola e de Cabo Verde autorização para a realização de mais dois voos extra que têm como objetivo continuar a trazer de volta a casa e às suas famílias mais de 400 portugueses, bem como transportar carga médica e humanitária", lê-se num comunicado divulgado pela TAP, que especifica que "os voos, de ida-e-volta para Praia, em Cabo Verde, e de Luanda, em Angola, para Lisboa, estão previstos para sexta-feira, dia 27 de março".

No comunicado, adianta-se que "os voos já foram colocados em sistema, sendo que as reservas poderão ser feitas no site da TAP, www.flytap.com, ou nas agências de viagens".