TAP reforça oferta para Luanda e passa a voar ao domingo e de noite

A TAP anunciou esta quarta-feira o reforço da frequência de voos Lisboa-Luanda, que passam a realizar-se também ao domingo, e a mudança de horário para o período noturno, para melhorar a ligação a outras cidades.O anúncio foi feito esta quarta-feira em Luanda pelo responsável de 'marketing' e vendas da transportadora aérea portuguesa, Abílio Martins, num evento que serviu também para apresentar o novo avião Airbus A330 Neo, que começou a fazer esta rota no início de outubro.O responsável da TAP destacou que Angola "é um mercado estratégico" para a companhia o que motivou o reforço da oferta, em mais 20% a partir do próximo ano.Os voos semanais vão passar de sete para oito (um em cada dia da semana, exceto sexta-feira quando há dois voos), a partir de 15 de dezembro, e passam a realizar-se em período noturno, depois de 28 de outubro."Isto vai permitir melhorar a conectividade com outros voos" otimizando as ligações de Angola para os Estados Unidos, Europa e Israel, o que segundo Abílio Martins é particularmente importante para os passageiros 'corporate' (segmento empresarial).A rota de Luanda é usada anualmente por cerca de 80 mil passageiros e Angola representa 28% da receita total das linhas da TAP em África, indicou o responsável, escusando-se a indicar o valor dos proveitos.Este ano a TAP abriu novas rotas em África, passando a ligar Portugal à Guiné-Conacri, e tem anunciado para 27 de outubro o início dos voos para Banjul (Gâmbia)."Para o ano, o objetivo é a estabilização e consistência das rotas", adiantou a diretora de 'marketing' e vendas da empresa, Paula Canada.Questionado sobre os relatos de indisposições que foram reportados na estreia dos novos modelos Airbus A330-900neo, Abílio Martins garantiu que se trataram de "casos muito pontuais de odores não nocivos", relacionados com o facto de o avião estar em início de operação, e que "tendem para zero".Até ao final de 2019, a TAP vai ter 21 destes aparelhos ao serviço, que são utilizados nas rotas dos Estados Unidos da América (Nova Iorque / JFK, Newark, Washington, Chicago, S. Francisco, Boston e Miami), nas rotas do Brasil, em especial S. Paulo e Rio de Janeiro e, agora, Luanda.