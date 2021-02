Taxa de letalidade em África "muito preocupante" passou a média mundial devido à Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) disse hoje que a taxa de letalidade do continente "está a tornar-se muito preocupante", já ultrapassando a taxa registada a nível mundial.

Em declarações aos jornalistas esta manhã, John Nkengasong disse que a taxa de letalidade do continente está nos 2,6%, ao passo que a taxa registada a nível mundial está nos 2,2%.

De acordo com a AP, há 20 países africanos, incluindo a África do Sul, Sudão e República Democrática do Congo têm taxas maiores que a média global, devido ao aparecimento de uma segunda vaga que está a ser mais mortífera que a vaga inicial de infeções no ano passado.