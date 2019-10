Taxista cabo-verdiano detido por participar em assalto à mão armada a minimercado

A Polícia Nacional de Cabo Verde anunciou esta quinta-feira a detenção, na cidade da Praia, de um taxista cabo-verdiano envolvido num assalto à mão armada a um minimercado, propriedade de um cidadão chinês.Em comunicado, o comando da Polícia Nacional refere que o assalto foi perpetrado por três indivíduos, em 14 de outubro, na zona de Várzea da Companhia, na Praia.Após o assalto, agentes da Polícia Nacional conseguiram deter um dos assaltantes em fuga."Trata-se de um jovem taxista que teria levado os dois indivíduos e os esperava numa esquina, a uns metros do local, para imediatamente e após o assalto porem-se em fuga", refere a nota.A Polícia Nacional acrescenta que a viatura de serviço de táxi envolvida no assalto foi "imediatamente apreendida" e o motorista foi apresentado esta quinta-feira ao Ministério Público, para primeiro interrogatório, ficando a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, com Termo de Identidade e Residência (TIR).