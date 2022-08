Tchizé admite recorrer ao TEDH para travar entrega do corpo de José Eduardo dos Santos a ex-mulher

A filha do antigo Presidente de Angola Tchizé dos Santos disse esta quinta-feira que vai queixar-se ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos se a Justiça espanhola não recuar na decisão sobre a entrega do cadáver à ex-mulher.

"Se a resposta [ao recurso apresentado esta quinta-feira relativamente à decisão de atribuir a custódia do cadáver do antigo Presidente de Angola à sua ex-mulher] é entregar o corpo e autorizar a trasladação, obviamente que vou fazer queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos porque está aqui um cidadão que quer levar o corpo para Angola e eu e outros cidadãos europeus corremos risco de vida se lá formos", argumentou Tchizé dos Santos.

Em entrevista à Lusa na sequência da interposição de um recurso sobre a decisão do tribunal espanhol de atribuir a custódia do corpo a Ana Paula dos Santos, antiga mulher do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, e autorizar a trasladação para Angola, a filha mais velha do antigo chefe de Estado diz que a decisão não é justa.