Técnicos dos EUA deslocam-se a Luanda no âmbito do combate ao branqueamento de capitais

Uma equipa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) desloca-se a Luanda, nos próximos meses, no âmbito da assistência técnica ao Banco Nacional de Angola de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A decisão foi tomada num encontro entre o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, e o subsecretário do Departamento do Tesouro dos EUA para a área de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, Brian Nelson.

A reunião teve lugar em Washington, em 14 de outubro, à margem das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, informou o regulador angolano na sua página da Internet.

A reunião serviu para passar em revista o trabalho de assistência técnica que tem vindo a ser prestada pelo Departamento do Tesouro ao Departamento de Conduta Financeira do BNA, nos temas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

O programa de assistência técnica do Departamento do Tesouro dos EUA "consiste na implementação de uma metodologia de supervisão baseada no risco, cujo resultado pretendido é o reforço da capacidade institucional do banco central angolano no que respeita ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo", lê-se na nota.