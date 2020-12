Mais de um milhão de pessoas terão sido afetadas pela passagem da tempestade tropical ‘Chalane’, que esta quarta-feira se abateu sobre a região centro de Moçambique, onde dezenas de milhares de pessoas ainda vivem em campos de deslocados na sequência dos ciclones ‘Idai’ e ‘Kenneth’, que semearam a devastação há dois anos.





As províncias de Sofala e Manica foram as mais atingidas pela tempestade, que se formou no oceano Índico e tocou terra de madrugada perto da cidade de Beira com chuvas torrenciais e rajadas de vento entre os 90 e os 100 quilómetros por hora, mas perdeu força à medida que avançou para o interior. As autoridades moçambicanas tentavam esta quarta-feira restabelecer as comunicações com as zonas afetadas para fazerem uma primeira avaliação dos estragos.