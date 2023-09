Os corpos estão por todo o lado - no mar, nos vales, debaixo dos edifícios. Uma catástrofe de dimensões bíblicas. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram na Líbia na sequência do ciclone ‘Daniel’, que se abateu sobre o país e que já tinha deixado um rasto de destruição na Grécia, Turquia e Bulgária, mas a meio da tarde as autoridades locais já contabilizavam mais de cinco mil vítimas mortais, a que acrescia um número indeterminado de desaparecidos, nunca inferior a 10 mil.









