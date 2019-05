Terminal de combustíveis da Beira retoma atividades no final do mês

O terminal de combustíveis do Porto da Beira, o segundo maior de Moçambique, vai retomar as suas atividades no final deste mês, anunciou a Cornelder Moçambique, entidade que explora a infraestrutura."Estamos a trabalhar na reposição daquela infraestrutura destruída pelo ciclone Idai, em 14 de março", referiu o administrador delegado da Cornelder Moçambique, Jan de Vries, citado esta terça-feira pela Agência de Informação de Moçambique.A empresa importou matéria-prima para reposição de 23 mil metros cúbicos de cobertura de armazéns, segundo a administração da empresa."O trabalho vem garantir que os utentes do corredor da Beira", nomeadamente os países da África Austral sem acesso ao mar, "continuam a ter Moçambique como opção para o manuseamento das suas cargas", concluiu.O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março e, além de danos em infraestruturas, provocou 603 mortos e afetou 1,5 milhões de pessoas.