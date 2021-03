O grupo terrorista Daesh reivindicou esta segunda-feira o ataque à vila de Palma, no norte de Moçambique, e garantiu que os jihadistas controlam a localidade de 75 mil habitantes após ferozes combates que deixaram dezenas de civis mortos.Em comunicado publicado na agência Amaq, os radicais alegam ter tomado a vila após vários dias de confrontos com as forças de segurança e dizem ter matado pelo menos 55 pessoas.