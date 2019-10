Tetracampeão angolano vence e isola-se na liderança do 'Girabola'

O 1º de Agosto, tetracampeão angolano, manteve este domingo a liderança do campeonato angolano de futebol, com 18 pontos, após vencer por 1-0 o Interclube, em Luanda, em duelo da oitava jornada.O avançado Mabululu foi o autor do golo dos 'agostinos, na transformação de uma grande penalidade aos 42 minutos, mantendo o campeão angolano em título isolado no topo da tabela.No final do jogo, Ivo Traça, técnico-adjunto do 1º de Agosto, admitiu que a sua equipa teve de "suar para manter a vitória", enquanto o português Ivo Campos, adjunto do Interclube, afirmou que "foi um grande jogo de futebol".A Académica do Lobito recebeu e venceu o Santa Rita de Cássia por 2-0, estando agora a um ponto do líder do 'Girabola', que tem menos um jogo.Em Benguela, o Williet SC de Benguela empatou 1-1 com o Sagrada Esperança, orientado pelo português Paulo Torres.No sábado, na abertura da jornada, o Recreativo do Libolo venceu o Recreativo da Caála por 2-1 e está igualmente a um ponto do 1.º de Agosto, dia em que o Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas, bateu o Cuando-Cubango FC por 3-1.O jogo entre o Progresso do Sambizanga e Desportivo da Huíla não se realizou no sábado, devido à ausência de uma ambulância no estádio dos Coqueiros, em Luanda.A ronda encerra na terça-feira, 15 de outubro, com o jogo Sporting de Cabinda - Ferrovia do Huambo.