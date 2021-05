Timor-Leste regista mais 131 infeções de Covid-19, cerca de 10% com sintomas

As autoridades timorenses registaram 131 novas infeções da SARS-CoV-2, a grande maioria na capital timorense, no último dia, com 13 dos casos a registarem sintomas da Covid-19.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) refere que se registaram 119 casos em Díli, cinco em Viqueque, quatro em Bobonaro, dois em Ermera e um em Covalima, com o total de ativos a subir para 2.173 e o total acumulado a subir para 4.589.

Os casos detetados em Díli corresponderam a 21,5% dos 553 testes realizados na capital, com os restantes, fora da cidade, a corresponderem a 4,4% dos 271 testes realizados.