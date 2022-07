Um tiroteio num bar perto de Joanesburgo, na África do Sul, provocou a morte a 14 pessoas, tendo causado ferimentos a outras 11. Aconteceu este domingo e, no local, as autoridades confirmaram a morte de 12 pessoas, tendo outras duas acabado por morrer mais tarde no hospital, conforme explicou o tenente Elias Mawela, da polícia de Gauteng. Os motivos do tiroteio eram desconhecidos. O bar está localizado em Orlando, Soweto, o maior município de Joanesburgo, localizado a sudoeste da cidade.









Uma testemunha contou que homens armados e encapuzados abriram fogo no estabelecimento pouco depois da meia-noite. Adiantou que os autores do crime fugiram depois numa carrinha. “Posso confirmar que nas primeiras horas desta manhã, por volta das 00h30 [menos uma hora em Portugal], recebemos a informação sobre um tiroteio na taberna de Mdlalose. Fomos informados de que 23 pessoas ficaram feridas [e] quando chegámos ao local, 12 pessoas foram confirmadas mortas, e 11 levadas para o hospital”, disse o comissário Elias Mawela.

Já outro tiroteio, este ocorrido no sábado, num bar na cidade de Pietermaritzburg, provocou quatro mortos e 12 feridos. Os disparos tiveram início cerca das 20h30 locais, quando “dois homens saíram de um automóvel, entraram no bar e dispararam.