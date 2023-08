Todas as cores no ‘Kuadru Pintadu’ de Carmen Souza

Após dez discos gravados, considera que com este percurso, com a companhia de Theo Pascal, tem evoluído e conseguido uma maturidade interessante. "Os temas surgem muito dos dois. Existe uma pesquisa muito grande entre nós. De nos desafiarmos sonoramente, e de irmos buscar coisas novas, eu usar a voz de maneira diferente, ele a desenvolver a produção e o baixo. Foram dez álbuns com muitos frutos, não só em termos de viagens, viajámos quase pelo mundo inteiro com a nossa música, e isso é uma bênção enorme, mas também de felicidade e realização pessoal. E um sentimento de que ainda há tanto por fazer", diz Carmen Souza, sobre um percurso que tem sido feito com muita calma.



Interconnectedness, o mais recente disco de Carmen Souza, foi feito durante a pandemia. "É um disco um bocadinho híbrido, porque eu e o Theo ficámos presos em Lisboa, e depois, numa segunda parte do disco, ficámos presos em Londres", conta Carmen, que nessa altura decidiu aproveitar o tempo para estudar. "Com as datas dos concertos canceladas, decidimos ir estudar coisas de que gostávamos. O Theo foi estudar inovação em produção, em Londres, e eu fui estudar alemão e francês. O nome do álbum vem de um filme, que vi a propósito do curso. Um filme em alemão, de Fatih Akin, chamado Auf der anderen seite (Do outro lado, na edição portuguesa). Todos os protagonistas estavam interconectados, mas nunca se chegavam a cruzar, sem saber que estavam perto uns dos outros, enquanto se procuravam. Isso fez sentido, principalmente numa altura em que estávamos a viver a pandemia. Todos estávamos interligados, pelo facto de estarmos a viver pelo mundo inteiro uma coisa tão séria, e nova, não sabíamos sequer como reagir à obrigatoriedade de estar em casa, de não poder ver as pessoas de quem gostamos. De não poder tocar. E de não podermos fazer aquilo de que gostamos, que é tocar ao vivo. Tudo isto se tornou o tema do álbum todo. Tivemos a necessidade de ir buscar a conexão humana, porque não a tínhamos. Mas parece que isso rapidamente se dissipou. Agora estamos cada vez mais ‘máquinas’, estamos mais ligados através das redes sociais, em vez de discutirmos as coisas aqui, de uns para os outros, de partilharmos realmente a vida", realça Carmen Souza.





Uma das músicas do disco é ‘Kuadru pintadu’, em que a toda a humanidade faz parte de um quadro, com todas as cores e diferentes culturas. "Tudo isso contribui para este quadro, cheio de cor e beleza. Com uma particularidade, é um quadro sonoro. Todas as nossas línguas fazem parte de uma orquestra harmoniosa, sem dissonância, sem guerras. Onde existe muito respeito, ligação, e amor. É o ‘Kuadru pintadu’", informa a cantora, que atuou em Cabo Verde, no Sal Kriol Jazz Festival, no mês de julho. Deu um concerto em que interpretou o último disco, mas também o anterior The Silver Messengers, um tributo a Horace Silver, músico de jazz, com pai cabo-verdiano e mãe norte-americana, que se destacou nos Estado Unidos como pianista e compositor. Com discos como Song for My Father ou The Cape Verdean Blues. "Já tinha saudades de vir tocar a Cabo Verde. É aqui a minha origem, a minha música é praticamente toda cantada em crioulo. Passo a vida a fazer concertos para fora, a cantar o crioulo lá fora, na Alemanha, Itália, Espanha, e em Portugal também. Então é bom voltar a casa. Sentir-me abraçada pelos cabo-verdianos também", confessa Carmen Souza, que continua o verão com uma agenda recheada de concertos, pela Europa, e por Portugal.