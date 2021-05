Todas as ilhas de Cabo Verde em situação de calamidade por 30 dias devido à Covid-19

Todas as ilhas de Cabo Verde vão permanecer em situação de calamidade por mais 30 dias, incluindo a Brava, a única até agora de fora deste nível de alerta, devido à pandemia de covid-19, segundo decisão do Governo.

A medida consta de uma resolução do Conselho de Ministros publicada hoje, a que a Lusa teve acesso e que entra em vigor na sexta-feira, prorrogando a situação de calamidade - o nível mais grave de três previstos na lei que estabelece as bases da Proteção Civil em Cabo Verde - nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago e Fogo, que já vigora desde final de abril, devido ao forte aumento do número de infetados diários com covid-19.

"Do mesmo modo, entende-se que a situação epidemiológica na Brava justifica que seja decretada a situação de calamidade", lê-se na resolução.