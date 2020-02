Tomada de posse de Embaló na Guiné-Bissau "é golpe"

Umaro Sissoco Embaló, candidato dado como vencedor da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, garantiu que vai tomar posse esta quinta-feira num hotel de Bissau, apesar de os resultados ainda não terem sido confirmados pelo Supremo Tribunal de Justiça. O primeiro-ministro Aristides Gomes diz que se trata de um "golpe de Estado".A candidatura de Embaló confirmou ontem que a cerimónia de tomada de posse está marcada para as 10h30 no Hotel Azalai, na capital guineense, "depois de esgotadas todas as diligências políticas e constitucionais", numa referência ao apuramento nacional que decorreu terça-feira na Comissão Nacional de Eleições e que confirmou a vitória do candidato do Madem-G15. Embaló optou por uma unidade hoteleira "devido à má vontade" do presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, que recusou autorizar a cerimónia sem o aval do Supremo Tribunal de Justiça.Domingos Simões Pereira, o candidato derrotado por Embaló e que ontem apresentou novo recurso na Comissão de Eleições, considerou que, se Embaló tomar posse hoje, "estará a confrontar as Leis da República, os órgãos de soberania e a ordem internacional", enquanto o PM Aristides Gomes diz que se trataria de uma "tentativa de golpe de Estado". *com agências