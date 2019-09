Tondela oferece ambulância e material escolar a município de Cabo Verde

O presidente da Câmara Municipal de São Domingos, ilha de Santiago, Cabo Verde, regressa esta quarta-feira a casa com uma ambulância e material escolar oferecidos pelo município de Tondela, onde esteve durante cinco dias a participar nas festas da cidade."Neste momento, vai também comigo uma ambulância que muita falta nos faz e que foi oferta da Câmara, em parceria com os bombeiros. É uma ambulância praticamente nova e vai ajudar-nos e de que maneira, sobretudo no transporte de doentes e não só", congratulou-se Clemente Garcia.São Domingos situa-se no interior da ilha de Santiago, liga os dois municípios com mais habitantes da ilha, Cidade da Praia e Assomada, e, neste sentido, "é uma zona de passagem obrigatória para quem circula para o interior e acaba por ser uma zona de acidentes""E esta ambulância acaba por preencher um grande vazio nesta matéria", sublinha.Na cidade de Tondela desde sábado, a convite da autarquia portuguesa, o autarca cabo-verdiano participou nas festividades municipais e na Ficton, que terminou no dia 16, feriado municipal.Desenvolveu também reuniões de trabalho no sentido de aprofundar a cooperação existente."Tondela já contribuiu com materiais escolares no passado, que estão na nossa biblioteca municipal. Temos jovens a estudar aqui na escola profissional de Tondela, temos uma grande abertura, se calhar só falta mesmo assinar formalmente uma geminação", contou à agência Lusa.Clemente Garcia lembrou que foi através de um emigrante, há 12 anos, que conheceu o município de Tondela, numa primeira ajuda em livros escolares e, a partir daí, o autarca cabo-verdiano quis conhecer a cidade beirã e "muito rapidamente a cooperação se foi estreitando"."Aqui é uma zona industrial e já lancei um repto aos empresários tondelenses para visitarem São Domingos e fazerem uma prospeção e verem quais são as possibilidades, até porque São Domingos tem enormes potencialidades e é praticamente virgem nessas áreas", adiantou.No entender do autarca, investirem em São Domingos, "e consequentemente em Cabo Verde, seria excelente para diminuir o desemprego jovem, nomeadamente o do concelho" e, neste sentido, Clemente Garcia considerou que "estão lançadas as bases para uma ótima cooperação".