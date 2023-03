O total de mortes devido à segunda passagem do ciclone Freddy por Moçambique subiu para 66, de acordo com dados preliminares do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) divulgados esta sexta-feira.

O total de pessoas afetadas ascende a 357 mil, a larga maioria na província da Zambézia, onde a cidade de Quelimane foi a mais sacrificada.

Há cerca de 59 mil pessoas distribuídas por 151 centros de acolhimento a funcionar em cinco províncias: Zambézia, Niassa, Sofala, Manica e Tete.