Trabalhador humanitário de ONG francesa morto em emboscada no norte de Moçambique

Um trabalhador humanitário da organização não-governamental (ONG) Solidarités International morreu numa emboscada de um grupo armado no norte de Moçambique, zona afetada pela violência 'jihadista' há mais de cinco anos, adiantou esta terça-feira este organismo francês.

A Solidarités internacional "está em estado de choque após o anúncio da morte de um dos seus colaboradores, vítima de um ataque de um grupo armado" no domingo numa estrada do distrito de Muidumbe em direção a Palma, na província de Cabo Delgado, referiu esta ONG em comunicado.

A província fronteiriça do norte da Tanzânia, pobre e predominantemente muçulmana, é assolada pela violência 'jihadista' que já causou a morte a mais de 4.400 pessoas, incluindo quase 2.000 civis desde outubro de 2017, segundo a ONG Acled, que recolhe dados nas áreas de conflito.

A violência também provocou o deslocamento de um milhão de pessoas, segundo a ONU.

A vítima, com cerca de 30 anos, era de nacionalidade moçambicana, adiantou à agência France-Presse (AFP) um porta-voz da organização sediada em Paris e presente em 23 países.

A emboscada resultou em mais mortes, de acordo com a mesma fonte, que não adiantou mais detalhes.

O portal de notícias moçambicano Zitamar relatou um total de cinco mortes, incluindo o chefe de operações da polícia de Palma, a sua mulher e um sobrinho, assim como o trabalhador humanitário.

Este último viajava para Palma após a pausa de fim de semana desde a capital da província Pemba, quando a sua viatura foi alvejada, referiu a Solidarités internacional.

Em março de 2021, um ataque mortal cuidadosamente planeado devastou a cidade portuária de Palma, com 75.000 habitantes e o megaprojeto de gás natural do grupo francês TotalEnergies, a poucos quilómetros de distância, teve de ser interrompido.

A Solidarités International, presente regularmente em Moçambique e de regresso desde o ano passado, estava a preparar distribuições, nomeadamente de bens alimentares, na região.

"O assassinato do nosso colega e dos civis que viajam com ele choca-nos e revolta-nos", sublinhou o diretor da ONG, Kevin Goldberg, citado no comunicado.