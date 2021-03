Trabalhadores de construtora portuguesa retirados de Moçambique após ataque terrorista

Os trabalhadores da Construções Gabriel Couto, de Vila Nova de Famalicão, foram retirados de Palma, no norte de Moçambique, após o ataque terrorista do Daesh.

"Todos os nossos colaboradores, quer os expatriados, quer os nacionais, após o ataque terrorista ocorrido na última semana, foram retirados inicialmente para Pemba, por via marítima, seguindo para Maputo os expatriados, enquanto os nacionais foram conduzidos aos diversos lugares de origem, onde já se encontram em segurança com os seus familiares", indica a construtora em comunicado.

A empresa adianta ainda que as suas instalações de apoio a um projeto de gás não foi destruído no ataque terrorista. "Os nossos estaleiros encontram-se no interior da DUAT, ou seja, no interior do perímetro da intervenção do projeto de gás, onde se situam o estaleiro da Total e das principais empresas que colaboram nesse projeto. Essas instalações estão guardadas, quer pelo exército de Moçambique, quer pela segurança privada da Total e dos diferentes operadores. Nunca ocorreu no local qualquer ataque", esclarece.

Em fevereiro de 2019, um trabalhador moçambicano da construtora portuguesa foi morto por homens armados, em Cabo Delgado. No ataque da semana passada, em Palma, dezenas de civis foram mortos, segundo o Ministério da Defesa moçambicano.