Trabalho remoto em Moçambique devido à Covid-19 contribuiu para aumento de 13% nas telecomunicações

A opção pelo trabalho remoto, devido à Covid-19, contribuiu para um aumento de 13% no volume das telecomunicações e correios em Moçambique, no primeiro semestre deste ano, em comparação com o período homólogo de 2019, anunciou esta quinta-feira a tutela.

Em comunicado, o Ministério dos Transportes e Comunicações justifica a subida na prestação com o aumento da procura dos serviços de telecomunicações viabilizado pela melhoria da qualidade e expansão da rede de telecomunicações que o país tem vindo a registar nos últimos anos.

"Contribuiu, igualmente para estes resultados, o aumento do trabalho remoto que caracteriza o período de emergência imposto pela pandemia da covid- 19", refere a nota.

No ramo postal, o crescimento registado foi impulsionado pelo aumento da procura dos serviços postais.

Além da expansão da rede de telecomunicações e consolidação dos serviços postais, o setor está a implementar vários projetos com destaque para a migração de radiodifusão analógica para a digital e provisão dos serviços de televisão via satélite para 500 aldeias e acessibilidade de Internet.

O país conta com uma rede de telefonia móvel (2G e 3G) que une todos os distritos, abrangendo os postos administrativos (90%) e localidades (60%).

Todas as capitais províncias estão cobertas com os serviços de 4.ª Geração (4G) e a aposta é alargar este serviço e cobrir todas as sedes distritais e 50% dos postos administrativos, até 2024.

O Plano Quinquenal do Governo (PQG) para o período entre 2020 e 2024 prevê ainda a implementação dos serviços de 5G de telecomunicações nas capitais provinciais.

Moçambique regista um cumulativo de 3.045 de casos positivos da covid-19 e 19 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.