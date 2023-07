Tráfego aéreo em Cabo Verde aumentou 77,8% em 2022

O tráfego aéreo melhorou em 77,8% em 2022, em comparação com o ano anterior, atingindo 72% do nível pré-pandémico (2019) e em linha com os indicadores mundiais, segundo dados consultados esta segunda-feira pela Lusa.

De acordo com o relatório de regulação da Agência de Aviação Civil (AAC), 2022 continuou a ser o ano de retoma no setor, onde se começou a assistir a indicadores de melhoria, contudo sem atingir, na maior parte dos casos, os níveis pré-pandemia de Covid-19.

"Neste contexto, o grande desafio para o setor de aviação nacional foi assegurar a mobilidade de passageiros entre as ilhas e criar as condições para o fomento da conectividade aérea internacional", apontou a reguladora cabo-verdiana.

No ano passado, segundo a AAC, à semelhança do verificado a nível mundial, o setor da aviação civil em Cabo Verde apresentou uma recuperação, em que a reabertura das fronteiras resultou numa melhoria do tráfego aéreo em 77,8% em comparação com o ano anterior.

No período em análise, o tráfego aéreo atingiu 72% do nível do registado antes da pandemia, encontrando-se em linha com os indicadores apresentados a nível mundial, com 25.400 aeronaves movimentadas.

Relativamente aos passageiros movimentados, a AAC constatou que no ano passado registou uma recuperação na ordem de 162,3% em relação ao ano anterior, com 2.177.611 passageiros.

A agência cabo-verdiana justificou os dados sobretudo pelo aumento dos passageiros a nível internacional em 210,3%, com 1.683.160, tendo os passageiros a nível nacional aumentado em 71,8%, com 494.451.

"O número dos passageiros movimentados em 2022 atingiu 78,6% do nível pré-pandémico, indicando clara recuperação", frisou a AAC.

Quanto ao tráfego de carga, a mesma fonte notou que apresentou sinais de recuperação mais lenta, tento registado um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior, situando-se 42,8% abaixo dos níveis pré-pandémicos.

Já o volume de correio movimentado, registou um aumento de 16,7% em comparação com o ano anterior, atingindo 78,9% do nível antes da pandemia de Covid-19.

Numa mensagem a acompanhar o relatório, o conselho de administração apontou que durante 2022 a AAC esteve envolvida em diversas atividades, como o registo de três aeronaves, sendo duas da Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) e uma da Transportadora Aérea de Cabo Verde (TACV).

Mas também a certificação da primeira aeronave Embraer da TICV e alteração do certificado do operador aéreo TICV para incluir operações internacionais, com assistência técnica da ANAC do Brasil e da Autoridade de Aviação Civil da Nigéria (NCAA).

Durante ano passado, a AAC participou ainda em 39 eventos de trabalho promovidos por organizações internacionais e regionais relacionadas ao setor, com destaque para 22 eventos organizados pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO).

O desenvolvimento do Plano Nacional de Segurança Operacional, conclusão do processo de certificação do Serviço de Informação Aeronáutica (AIS), certificação de três organizações de treinamento, e realização de 372 ações de supervisão de segurança foram outras ações realizadas pela reguladora em 2022.

Para a administração, o "esforço contínuo" dos colaboradores na capacitação e supervisão do setor garantiu que a aviação civil fosse mantida em um nível de segurança operacional exemplar.

Relativamente aos recursos humanos, em 31 de dezembro de 2022 a AAC contava com 50 colaboradores em efetividade de funções, mais dois do que em 2021, dos quais 43 efetivos e sete prestadores de serviço.