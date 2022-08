Trakinuz: “Independentemente do que podemos atingir, é sempre importante não esquecermos a base”

O começo na música para o rapper Trakinuz aconteceu de forma espontânea. Em criança imitava Jorge Neto, com um microfone improvisado, mas quando entrou para o mundo do hip-hop sentiu que esse era o seu lugar. Agora, o cantor cabo-verdiano está prestes a finalizar o seu primeiro álbum, 'Rapazinho di fora'.



"O álbum vai ter uma variedade de estilos. Vamos nadar um pouco no horizonte do hip-hop, afrobeat e afropop. O drill, que é um estilo já muito conhecido em Cabo Verde e a nível geral. Todos os estilos vão estar acompanhados de uma impressão digital cabo-verdiana", antecipa o cantor.

O disco vai contar com alguns convidados. Denis Graça, Prince e Tony Fika estão confirmados. Também Hélio Batalha e Alberto Koenig, que participam no tema 'Undi nu Txiga' (Onde nós chegámos).

Sobre esta canção, Trakinuz revela: "Fala um pouco da minha trajetória desde o início até agora. De onde vim, o que fiz até agora e quais as metas para um futuro a médio e longo prazo. Independentemente da altitude ou dos lugares que podemos atingir, é sempre importante não esquecermos a base. Isso é o mais importante."

O rapper esteve na edição deste ano do Atlantic Music Expo, um palco com que sonhava desde o início da carreira, e deu um espetáculo com um reportório já conhecido do público da cidade da Praia, mas a apontar além-fronteiras.