Transportadora aérea angolana TAAG reforça ligações domésticas

A transportadora aérea angolana TAGG vai aumentar a oferta semanal de voos domésticos a partir do próximo dia 23, para as províncias de Benguela, Huíla, Lunda-Norte, Moxico, Cunene e Huambo, anunciou esta sexta-feira em comunicado de imprensa.

No total são mais 11 ligações aéreas a saírem de Luanda para as cidades de Catumbela (passa de quatro para sete), Lubango (quatro para seis), Dundo e Luena (quatro para cinco), Ondjiva e Huambo (dois para quatro) com aeronaves Dash 8 Q400.

"A TAAG Linhas Aéreas de Angola acaba de incrementar 11 novos voos que irão reforçar as ligações existentes em seis províncias de norte a sul do país, nomeadamente, Lunda-Norte, Benguela, Huíla, Moxico, Huambo e Cunene", lê-se no comunicado.

O aumento da oferta semanal de voos para as seis províncias foi justificado com o "crescimento sustentado no segmento doméstico refletido numa maior mobilidade e interesse de passageiros particulares e corporativos nas deslocações dentro do território angolano".

No mesmo comunicado, a TAGG destaca que na rota Luanda/Cabinda, que classifica como "um dos destinos internos de maior procura e adesão de passageiros", cerca de 90% dos voos serão operados por uma aeronave Boeing 737-700.

"Significa que 23 dos 26 voos semanais para Cabinda são realizados num avião de maior porte, o modelo B737 (transporta 120 passageiros no total) de forma a responder ao elevado volume de passageiros e carga em trânsito entre Luanda e Cabinda", acrescenta.

"Esta forte aposta nas conexões internas irá proporcionar aos passageiros mais opções de ida/regresso, permitindo aos viajantes uma estada mais prolongada naquelas províncias com impacto positivo para a economia local, nomeadamente ao nível da hotelaria, turismo, serviços ou prospeção de negócios", conclui a nota.