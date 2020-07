Transporte marítimo em Cabo Verde recupera e regista mais de 40 mil passageiros em junho

Os passageiros transportados por via marítima em Cabo Verde aumentaram 31,7% de maio para junho, para 40.443, recuperando o tráfego após as limitações impostas devido à covid-19, apesar de ainda serem quase metade face a 2019.

Segundo o relatório mensal de tráfego da Enapor, empresa pública cabo-verdiana responsável pela gestão portuária no arquipélago, os portos registaram 463 escalas de navios em junho, um aumento de 16% face a maio, mas ainda 17% menos face ao mesmo mês de 2019.

Os portos cabo-verdianos movimentaram ainda um total de 40.443 passageiros, representando menos 42,8% do que no mesmo período do ano anterior e mais 31,7% em relação à variação mensal.

A CV Interilhas, liderada pela portuguesa Transinsular, detém a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga, durante 20 anos, sendo atualmente a única empresa a operar neste setor.

Em todo o mês de maio tinham sido transportados 30.710 passageiros (embarque e desembarque) por via marítima, representando então um crescimento de 4.774,6% face a abril, quando praticamente todas as ligações foram suspensas, mas quase metade (49,8%) do que registo de maio de 2019.

Face à declaração do estado de emergência em Cabo Verde, que entrou em vigor em 29 de março, as ligações marítimas de passageiros entre as nove ilhas habitadas do arquipélago estiveram suspensas até 11 de maio, para travar a pandemia de covid-19, e foram então, progressivamente, retomadas.

Esta interdição, segundo a determinação do Governo, só teve exceções no transporte de carga entre ilhas, para fins sanitários e de proteção civil, evacuações médicas ou transporte de técnicos destacados para serviços considerados essenciais.

Em junho, refere o mesmo relatório estatístico da Enapor, o movimento de carga aumentou, face a maio, 93,8%, para 203.497 toneladas, aproximando-se de valores anteriores à pandemia de covid-19 (-4,53% face ao mesmo mês de 2019).

Cabo Verde registava ao final do dia 15 de julho um acumulado de 1.837 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março, com 19 óbitos, mas 892 já foram dados como recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 579 mil mortos e infetou mais de 13,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.