Três 'capacetes azuis' e sete civis morrem em protestos contra ONU na RDCongo

Três elementos da missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (Monusco) e sete manifestantes morreram esta terça-feira durante os protestos contra a presença destes 'capacetes azuis', numa manifestação na província do Kivu Norte, anunciaram as autoridades.

A contagem preliminar é de "três mortos entre os elementos da Monusco, dois indianos e um marroquino, e um ferido", disse o chefe da polícia de Mutembo, a terceira maior cidade da província de Kivu Norte, em declarações citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Do lado dos manifestantes, há a registar sete mortos e vários feridos", acrescentou o responsável.