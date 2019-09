Três crianças morreram esta quinta-feira, vítimas da explosão de um engenho que encontraram numa mata da cidade de Tete, centro de Moçambique, anunciou a polícia.Além dos três mortos, outras duas crianças contraíram ferimentos graves e estão sob cuidados intensivos no Hospital Provincial de Tete, referiu Deolinda Matsinhe, chefe de relações públicas da polícia.Segundo descreveu, as cinco crianças encontraram o objeto numa mata e começaram a apedrejá-lo, originando a explosão.Uma equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) deslocou-se para o local por forma a identificar que tipo de engenho deflagrou e qual a sua origem.