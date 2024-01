Três desaparecidos em naufrágio de canoa no centro de Moçambique

Três pessoas estão desaparecidas desde o fim de semana no centro de Moçambique na sequência do naufrágio de uma canoa no rio Zambeze, província de Tete, disse esta segunda-feira fonte da polícia.

O caso ocorreu no distrito de Mágoe, em Tete, e a embarcação, onde seguiam as três vítimas, com idades entre 15 e 36 anos, naufragou devido ao mau tempo na região, disse aos jornalistas o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) naquela província.

"Estão em curso diligências (...) visando a localização dos corpos para posterior entrega aos familiares para procedimentos subsequentes", disse Feliciano da Câmara, fazendo menção às buscas em curso no rio Zambeze desencadeadas por várias autoridades locais.

Segundo Feliciano da Câmara, as fortes chuvas que se registam na região também arrastam objetos para o rio que, em alguns casos, colidem com as embarcações de pequeno porte, podendo também causar naufrágios.