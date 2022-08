Três estrangeiros condenados a seis meses de prisão por facilitação de migração ilegal em Moçambique

Três cidadãos do Maláui foram condenados a seis meses de prisão por facilitação de migração ilegal na província de Maputo, sul de Moçambique, noticiou esta quarta-feira a emissora pública Rádio Moçambique.

Segunda o canal, o Tribunal Judicial do Distrito da Moamba considerou provado que os três homens formavam uma quadrilha que se dedicava a facilitar a entrada de cidadãos estrangeiros na África do Sul, tendo o território moçambicano como ponto de trânsito.

Os condenados foram detidos em flagrante delito quando tentavam introduzir na África do Sul 14 cidadãos do Maláui, através da fronteira de Ressano Garcia, sul de Moçambique.

O porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) na província de Maputo, Juca Bata, saudou a decisão do tribunal, considerando que emite um sinal sobre as consequências penais da facilitação da migração ilegal.

As autoridades moçambicanas anunciam todas as semanas a detenção de estrangeiros que entram ilegalmente no país, muitos dos quais pretendem chegar à África do Sul, uma das principais economias do continente africano.