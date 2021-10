Três militares da GNR integram missão de treino da União Europeia em Moçambique

Três militares da Guarda Nacional Republicana partem na sexta-feira para Moçambique, onde vão integrar a Missão de Treino da União Europeia naquele país (EUTM-MOZ, sigla em inglês), indicou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

A EUTM-MOZ, que foi criada em julho a pedido das autoridades moçambicanas e na sequência da onda de violência e atos terroristas registados na província de Cabo Delgado, tem como objetivo formar e apoiar as forças de segurança e forças armadas de Moçambique, tanto nas missões de proteção das populações civis como no restabelecimento da segurança naquela província.

Em comunicado, o MAI refere que os dois oficiais e um sargento vão desempenhar as funções de assessor e formador para a interoperabilidade e contraterrorismo e formador em técnicas de detenção e interrogatório.

No âmbito da segurança interna, a EUTM-MOZ pretende complementar a formação com competências policiais relacionadas com a luta contra o terrorismo, fomentando a cooperação nas operações das forças armadas e das forças de segurança moçambicanas, explica o MAI.

No domínio policial, a EUTM-MOZ vai focar-se no apoio à adoção de medidas de controlo, prevenção e mitigação dos diferentes ilícitos que ocorrem na região de Cabo Delgado.

O MAI refere ainda que os militares da GNR vão integrados no contingente português liderado pelo brigadeiro-general do Exército Nuno Lemos Pires, que será o comandante da EUTM-MOZ no terreno.