Três ministros angolanos infetados com Covid-19

Depois do internamento do presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão com Covid-19, e da suspeita de infeção do ministro do Interior, Eugénio Laborinho, o ministro da Justiça, Manuel Queiroz, deu entrada na segunda-feira na Clínica Girassol, em Viana, com Covid-19, revelou o próprio nas redes sociais. Já no fim-de-semana tinha sido internado, também com Covid-19, o segundo secretário da Juventude do MPLA, Ernesto André. Também naquela clínica, e também infetado com o novo coronavírus, está o ministro do Comércio, Victor Fernandes

Recorde-se que foi naquela unidade de saúde que faleceu, na passada sexta-feira, o governador da província do Uíge, Sérgio Luther Rescova.