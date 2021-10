Três moçambicanos condenados a 35 anos por caça furtiva de rinoceronte na África do Sul

Um tribunal sul-africano condenou três moçambicanos a 35 anos de prisão efetiva por tráfico de pontas de rinoceronte e caça furtiva na reserva animal de Pilanesberg, a noroeste da capital Pretória, culminando um longo processo na justiça sul-africana.

De acordo com o porta-voz do Ministério Público sul-africano na província de North West, Henry Mamothame, o Tribunal Regional de Mogwase ordenou que as sentenças dos três caçadores furtivos fossem executadas simultaneamente.

"Os homens, que são de Moçambique, foram presos em 2 de julho de 2018 ao tentarem sair da reserva de caça numa 'pick-up' Ford branca carregada com pontas de rinoceronte roubadas no valor de 1,5 milhões de rands (86.857,83 euros)", explicou a fonte do Ministério Público sul-africano (NPA, na sigla em inglês), citado pela imprensa local.