A queda de um helicóptero das Forças Armadas do Mali, que regressava no sábado de uma missão contra extremistas islâmicos, causou a morte dos três tripulantes e feriu seis civis, disse o Governo de transição do país.

O incidente ocorreu durante uma operação "de vigilância aérea", referiu, em comunicado, a junta militar que governa o Mali.

O helicóptero caiu sobre uma casa no bairro de Missabougou, na capital Bamako, disseram testemunhas à agência de notícias Efe.