Três mortos em perseguição policial em Maputo

Três supostos assaltantes morreram na madrugada desta sexta-feira após serem baleados pela polícia durante uma perseguição em Maputo, disse à Lusa fonte da corporação.

O grupo de assaltantes pediu um táxi, por volta das 02h00 locais (01h00 em Lisboa), e de seguida usou uma arma para imobilizar o motorista, obrigando-o a entrar no porta-bagagens do carro com a boca amordaçada, as mãos e pés amarrados, disse Leonel Muchina, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na cidade de Maputo.

O motorista do táxi conseguiu abrir o porta-malas do carro, fugiu até uma padaria próxima, ligou para o seu irmão e juntos apresentaram uma queixa à polícia, avançou Leonel Muchina.

"Infelizmente durante essa perseguição ocorreram intensas trocas de tiros, resultando na morte dos membros da quadrilha", disse o porta-voz, referindo que o tiroteio ocorreu também ao longo da avenida Eduardo Mondlane, uma das principais de Maputo.

Segundo Leonel Muchina, a polícia recuperou três armas de fogo junto dos assaltantes, que já tinham cadastro na polícia e até cumprido penas pelo mesmo tipo de crimes.

A polícia moçambicana pede que os taxistas sejam mais vigilantes quando se trata de pedidos de táxi na madrugada, principalmente a meio da semana, para evitar essas situações.