Três mulheres detidas em aeroporto da Namíbia com mais de 135 mil euros não declarados

Três angolanas que viajavam para a China foram detidas no Aeroporto Internacional Hosea Kutako, na Namíbia, durante a tarde de quarta-feira, com mais de 135 mil euros, noticia esta sexta-feira a comunicação social local.

Segundo o diário New Era Live, as três mulheres carregavam "elevadas quantidades de dólares norte-americanas, alguns milhares de dólares namibianos e alguns euros", que "totalizavam cerca de 2.198.781,60 dólares namibianos" (cerca de 135,8 mil euros) que não declararam às autoridades aduaneiras.

De acordo com a porta-voz da polícia do país, Kauna Shikwambi, as três mulheres, com idades compreendidas entre os 35 e os 47 anos, enfrentam agora acusações de desrespeito às leis de câmbio, informação financeira e controlo cambial.

"As divisas estrangeiras foram detetadas por um detetor de metais no espaço de saída", afirmou Shikwambi, que referiu que as mulheres foram presentes a tribunal na quinta-feira.

O New Era Live avança ainda que as angolanas terão ocultado o dinheiro nos seus corpos e nas suas roupas.