Três partidos da Guiné-Bissau denunciam tentativa de inviabilizar funcionamento do parlamento

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a União para a Mudança e a Assembleia do Povo Unido-Partido Democrático da Guiné-Bissau denunciaram esta sexta-feira "manobras dilatórias para inviabilizar o normal funcionamento da plenária" parlamentar.

Em conferência de imprensa, na Assembleia Nacional Popular, o porta-voz da bancada do PAIGC, o deputado Hélder Barros, afirmou que se denota um "plano muito bem definido por parte do Presidente da República em concluir o processo de confiscação e concentração de poderes através do controlo e sequestro de todos os órgãos de soberania".

Segundo Hélder Barros, está em causa o "princípio da separação de poderes".