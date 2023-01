Três pessoas encontradas mortas com sinais de espancamento numa casa em Luanda

Três homens foram encontrados mortos, na manhã desta quarta-feira, no interior de uma residência, no distrito urbano do Zango, município de Viana, província de Luanda, noticiou a rádio pública angolana.

Segundo testemunhas ouvidas no local, as vítimas, todos homens, funcionários de uma empresa que trabalha com sucatas, foram encontradas com sinais de espancamentos e ferimentos.

O proprietário do espaço disse, em declarações à Rádio Nacional de Angola, disse que os criminosos levaram duas motorizadas, dinheiro e a arma do segurança.

No balanço final da quadra festiva, a Polícia Nacional indicou ter registado 21 homicídios, maioritariamente realizados com recurso à arma de fogo.

O porta-voz do comando de asseguramento da quadra festiva da polícia, comissário Orlando Bernardo, destacou que 71% dos assassínios foram praticados por pessoas próximas das vítimas, "intramuros, propriamente em ambiente familiar, e em circunstâncias que escapam à vigilância policial".

Já os acidentes de viação provocaram um total de 16 mortos e 69 feridos, de um total de 88 acidentes.