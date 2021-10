Três pessoas morrem asfixiadas num poço no centro de Moçambique

Três pessoas perderam a vida por asfixia num poço na cidade de Chimoio, centro de Moçambique, disse esta quinta-feira à Lusa o porta-voz dos Serviços de Salvação Pública (Bombeiros) da província de Manica.

O incidente ocorreu por volta das 16h00 (menos uma em Lisboa) de quarta-feira, quando as vítimas, que estavam a fazer um poço, decidiram atear fogo contra uma rocha que os impedia de prosseguir com a escavação, explicou José Alfredo, porta-voz do porta-voz dos Serviços de Salvação Pública da província de Manica.

"Eles encontraram a rocha quando atingiram os 17 metros de profundidade e optaram por atear o fogo sobre a rocha, de forma a que a destruíssem. O que não correu bem e três cidadãos acabaram asfixiados no interior da cova", declarou.

Os bombeiros foram chamados ao local e levaram as vítimas ao Hospital Provincial de Chimoio, mas nenhuma delas resistiu, tendo todas acabado por morrer naquela unidade de saúde.