empreiteiros

Um membro do serviço militar dos EUA e doisforam mortos este domingo, num ataque do grupo militante Al Shabaab da Somália, numa base militar no Quénia, disseram as Forças Armadas dos EUA em comunicado.A declaração acrescentou que dois americanos do Departamento de Defesa também ficaram feridos no ataque."Os americanos feridos estão atualmente em condições estáveis e vão ser evacuados", disse o Comando Africano das Forças Armadas dos EUA em comunicado.