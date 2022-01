Treze mortos devido a colisão entre veículos na província angolana do Huambo

Treze pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos no município de Londuimbali, província do Huambo, informou o ministério angolano do Interior (Minint).

Segundo o comunicado divulgado na página de Facebook do Minint, o acidente aconteceu cerca das 12:30, no troço da comuna de Ussoque, e envolveu uma viatura Toyota Hiace, normalmente usadas no transporte coletivo de passageiros e um automóvel Kia Rio.

Na origem do acidente, que está a ser investigado pelos especialistas do Serviço de Investigação Criminal e de Trânsito, terá estado uma ultrapassagem irregular, indicam os dados preliminares recolhidos pelo Minint.

Na sequência da colisão, deflagrou um incêndio que destruiu quase completamente os dois veículos.

Doze pessoas morreram no local do acidente e uma outra foi socorrida para o hospital municipal local onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Encontram-se a receber assistência médica no hospital local, três feridos graves que deverão ser transferidos para o Hospital Geral do Huambo.

Os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola, a seguir à malária.