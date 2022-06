Treze mortos em acidente de autocarro no Togo

Treze pessoas morreram na terça-feira, no Togo, país da África Ocidental, quando um autocarro, que circulava em excesso de velocidade, caiu de uma ponte, disseram as autoridades togolesas.

O 'minibus', que transportava principalmente comerciantes, "derrapou depois do pneu dianteiro direito ter rebentado, devido à velocidade e ao mau estado dos pneus, caindo no rio", de acordo com um comunicado do ministro da Segurança, General Damehame Yark.

Na queda, o autocarro embateu numa árvore "antes de capotar do lado direito, causando danos materiais e humanos significativos. Há um total de 13 mortos e 15 feridos", indicou o comunicado.