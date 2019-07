Tribunal adia julgamento do delegado do MDM na Zambézia acusado de irregularidade eleitoral

O Tribunal judicial de Quelimane adiou esta segunda-feira, sem data, o julgamento do delegado do MDM na Zambézia, acusado de sedição politica, por alegadamente ter obstruído o recenseamento eleitoral de um grupo de estudantes, disse à Lusa fonte ligada ao processo."O Tribunal adiou o julgamento, porque o procurador está enfermo" disse à Lusa a defesa, adiantando que não foi marcada uma data para a nova sessão.O delegado do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), na Zambézia, Rogério Waru Waru, é arguido no processo 293/19, da 3.ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Quelimane, num caso de denúncia de irregularidades no recenseamento eleitoral.Waru Waru é indiciado como tendo dirigido uma revolta que obstruiu uma reunião política, no comité da cidade de Quelimane, da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e, de ter impedido a inscrição de um grupo de estudantes durante o recenseamento eleitoral, para as autárquicas de 2018.Em declarações hoje à Lusa, Rogério Waru Waru, reiterou que os estudantes, da Escola de Formação de Professores de Nicoadala, tinham sido transportados numa camioneta e reunidos na sede do comité da cidade da Frelimo, e seriam depois distribuídos pelos postos de recenseamento para se inscreverem e votar em Quelimane, num "esquema de fraude eleitoral"."Acusam-me de ter apoderado de alguns bens de estudantes que se vinham recensear (em Quelimane)", disse Rogério Waru Waru, que considerou a acusação como sendo "tudo mentira" porque, disse: "Desfizemos um esquema de fraude que consistia no transporte e recenseamento de pessoas de outros distritos para votar em Quelimane".O responsável disse que o MDM registou duas denúncias de irregularidades no recenseamento eleitoral nas esquadras da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Quelimane, por "se recensear pessoas de fora do distrito municipal" durante o recenseamento que decorreu de 01 de março a 29 de abril de 2018.O incidente ocorreu no último dia do recenseamento, quando o partido ia confrontar uma denúncia dos próprios estudantes, que alegadamente tinham sido transportados para se recensear em Quelimane.