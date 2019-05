Tribunal angolano condena professor a 12 anos de prisão por violar aluna

Um professor foi condenado a 12 anos de prisão por violar uma aluna de 14 anos na província angolana do Zaire, tendo a jovem engravidado e sido "forçada a interromper a gestação", noticia hoje a imprensa local.Segundo a sentença lida pelo juiz, o professor, de 33 anos, mantinha relações sexuais com a menor desde março de 2018, "sob ameaças de reprovação", que resultou numa gravidez, entretanto interrompida por "obrigação do docente".O juiz Arão Madureira indicou que a interrupção da gravidez deu origem a uma hemorragia, durante dois dias, o que despertou a atenção dos pais, que denunciaram o professor às autoridades após a confissão da filha.O professor de Matemática foi igualmente condenado ao pagamento de 500.000 kwanzas (1.370 euros) de indemnização à família da menor.