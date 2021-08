Tribunal anuncia adiamento da sentença no caso do 'Hotel Ruanda'

O Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços anunciou esta quarta-feira um adiamento da sentença do hoteleiro que inspirou o filme 'Hotel Ruanda', prevista para sexta-feira, para uma data ainda a anunciar.

"A Câmara do Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços informa o público que a sentença no caso de Paul Rusesabagina e de outro acusado não será proferida na próxima sexta-feira, como previsto", disse o tribunal na sua conta oficial no Twitter.

Na mesma mensagem, citada pela AFP, o tribunal acrescenta que a nova data "será comunicada aos litigantes esta sexta-feira, 20 de Agosto de 2021".