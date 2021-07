Tribunal Constitucional sul-africano rejeita acusações de corrupção contra Presidente

O Tribunal Constitucional da África do Sul, rejeitou esta quinta-feira, de forma definitiva, as acusações que desde 2018 eram imputadas ao atual Presidente do país, Cyril Ramaphosa, por alegada corrupção.

As acusações, rejeitadas de forma veemente por Ramaphosa, estavam a ser impulsionadas por grupos da oposição e pela provedora de justiça, Busisiwe Mkhwebane, chegando ao Tribunal Constitucional após vários recursos, noticia hoje a agência Efe.

Numa sessão realizada hoje na sede do tribunal em Joanesburgo, o juiz Chris Jafta encarregou-se de ler o veredito que rejeitou as acusações em definitivo.