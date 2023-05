Tribunal no Quénia liberta sob fiança líder religioso suspeito da morte de 100 crentes

Um tribunal do Quénia decretou esta quinta-feira a libertação sob fiança do líder religioso Ezekiel Odero, detido no âmbito de uma investigação a seitas religiosas que terão originado a morte de mais de 100 crentes.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), Odero foi acusado, juntamente com outras 17 pessoas, de "terrorismo", mas o tribunal optou pela libertação, contra a proposta do Ministério Público, que defendia que o líder do Centro de Oração e Igreja para uma Nova Vida permanecesse detido durante mais 30 dias enquanto decorrem as investigações.

Os investigadores suspeitam que os membros da sua igreja se encontravam entre as vítimas do chamado 'Massacre da Floresta de Shakahola', um caso que está a ser muito noticiado neste país da África Oriental onde existem dezenas de seitas e cultos.