Tribunal rejeita recurso para adiar julgamento de ex-presidente sul-africano

Um tribunal sul-africano rejeitou esta quarta-feira o recurso do ex-presidente Jacob Zuma, que pedia o afastamento do procurador do seu julgamento por corrupção, confirmando a primeira sessão para 11 de abril.

A decisão foi anunciada pelo juiz do Supremo Tribunal Superior de Pietermaritzburg Piet Koen, com o fundamento de que "lhe faltam argumentos razoáveis" para aceitar o afastamento do procurador.

Zuma, presidente da África do Sul de 2009 a 2018, tinha argumentado que o procurador principal Billy Downer é tendencioso contra ele. Os seus advogados acusaram Downer de divulgar informações confidenciais sobre o seu caso aos meios de comunicação social e de ser testemunha num processo separado contra o ex-presidente pelo partido da oposição, a Aliança Democrática.