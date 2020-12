Trinta camionistas detidos durante manifestação em Moçambique  

Um total de 30 camionistas foram detidos na quarta-feira nas províncias de Maputo, Nampula e Sofala, quando faziam uma manifestação exigindo melhores condições de trabalho, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da Associação Moçambicana de Motoristas (AMMO).

"A polícia chegou na estrada, recolheu os motoristas e levou-os para a cadeia. Não sabemos, até agora, qual terá sido o motivo, pois a manifestação era pacífica e foi autorizada", disse João Festo, vice-presidente da AMMO.

Os condutores de transportes de carga paralisaram as viaturas na berma das estradas, em forma de protesto, e a associação suspeita que as autoridades consideraram tal ação como um bloqueio da via.